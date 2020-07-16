Белая башня получила грант из США – 180 тысяч долларов на реставрацию

Один из символов Екатеринбурга – Белая башня – получил международный грант на проект реставрации. Американский благотворительный фонд Гетти назвал 13 памятников архитектуры XX века со всего мира, которые стали победителями программы «Сохранение современности», и екатеринбургский объект оказался в этом списке.

«Грант в размере 180 тысяч долларов выделен Государственному музею архитектуры имени А. В. Щусева (Москва). Ранее в 2017-2019 годах Музей архитектуры успешно реализовал проект на средства гранта фонда Гетти по углубленному предреставрационному обследованию памятника советского авангарда – Дома Мельникова в Москве. Еще одним партнером проекта «Белая Башня» станет архитектурное бюро «Рождественка» (Москва). При непосредственном участии этого бюро в 2014-2016 годах в здании башни разработаны и проведены противоаварийные и консервационные работы», – сообщается в группе Белой башни во «Вконтакте».

Инициаторы восстановления памятника сообщили, что по итогу работ, на которые выделен грант, башня должна быть отреставрирована и приспособлена для использования в качестве общественного пространства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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