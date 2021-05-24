В Белую башню проведут водопровод

Бывшая водонапорная башня на Уралмаше давно подвергается нападкам в социальных сетях, ведь архитекторские проекты по ее восстановлению долго не воплощали в жизнь. Сейчас наконец реставрация памятника вышла на новый уровень – на прошлой неделе закончился полевой этап инженерных исследований башни. Специалисты откапывали шурфы, брали пробы фундамента, а сейчас будут проводить анализы образцов в лабораториях. По окончании этих исследований проект из теоретического станет практическим.

Реставрацией памятника уже больше восьми лет занимается общественная организация арх-группа Podelniki, которая спасла Белую башню от сноса. После этого волонтеры-восстановители получили международный грант на реализацию проекта консервации, благодаря которому башня защищена от разрушений из-за природных явлений. Сейчас она считается объектом культурного наследия федерального значения.

«Новый День» поговорил с архитектором проекта Евгением Волковым о проделанной работе, сроках и планах на будущее. «Сейчас наша команда разрабатывает проект реставрации Белой башни, – поделился Евгений. – Там уже есть электричество, планируется провести канализацию и водопровод. Объем работ предстоит большой: нужна историко-культурная экспертиза для заключения, чтобы мы могли претендовать на финансирование. Я не могу сказать, когда мы закончим реставрацию, в течение года будет готов проект, а его исполнение – уже позже. Сейчас мы сделали достаточно много, до нового года проводились комплексные научные исследования, все-таки башня долгое время была заброшена. В сети пусть говорят, что хотят. Мы делаем все безвозмездно, на пожертвования и гранты, при поддержке волонтеров. И результат-то видно – еще восемь лет назад Белая башня была полностью заброшена, а сейчас там культурная площадка, и экскурсии проводятся».

Белая башня была построена в 1931 году, она стала первым масштабным источником и регулировщиком воды в растущем Свердловске до появления водопровода. Затем башню перестали использовать, и постепенно она стала заброшенной. Стены изрисовали, на пролетах начала собираться молодежь и маргиналы, некоторые этажи использовались как общественный туалет. Затем началась череда различных архитекторских проектов по восстановлению башни, однако ни один из них так и не был реализован.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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