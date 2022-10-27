Проект реставрации и сохранения «Белой башни» прошел предварительную экспертизу

Проект глобальной реставрации «Белой башни», которая является памятником архитектуры, прошел независимую историко-культурную экспертизу. Сейчас акт экспертизы должны согласовать государственные охранные органы.

Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по проведению работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Водонапорная башня» появился на сайте управления Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Исследования проводили именитые архитекторы, в том числе замгендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе, член президиума Научно-методического совета при Минкульте РФ Андрей Баталов. В выводах экспертов говорится, что научно-пректная документация по реставрации и сохранению «Белой башни» соответствует всем федеральным законам об объектах культурного наследия.

«Экспертиза считает, что настоящая проектная документация может быть рекомендована в установленном порядке к согласованию органами охраны памятников», – говорится в заключении.

Директор арх-группы Podelniki (спасла башню от снова и вот уже много лет занимается ее восстановлением) Полина Иванова рассказала «Новому Дню», что экспертиза – это лишь небольшой шаг вперед.

«Экспертизу проводили независимые эксперты, затем проект отдается в государственные органы охраны объектов культурного наследия на согласование. После согласования мы начнем делать рабочую документацию, которая позволит приступить непосредственно к работам в «Белой башне». Но есть, конечно, еще один нюанс: нужно найти деньги на эти работы. Хотя наш предыдущий опыт консервации «Белой башни» показал, что когда есть уже согласованный проект и точная смета, деньги найти можно», – рассказала Полина Иванова.

«Белая башня» была построена в Екатеринбурге в 1929-1931 годах как водонапорная башня завода УЗТМ. Сегодня здание имеет мировое признание как памятник архитектуры авангарда. Арх-группа Podelniki уже много лет занимается спасением объекта. Сейчас готов глобальный план реконструкции. Для этого летом 2021 года проводились комплексные научные исследования башни: инженерно-технические, технологические, микологические исследования, археологические, экологические, геологические и геодезические изыскания и архитектурные обмеры. На основе этого архитекторы разработали проект, который учитывает все особенности здания. Посмотреть подробнее, какой может стать «Белая башня», можно здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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