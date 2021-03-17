«Белая башня» попала на карту исчезающего архитектурного наследия регионов России

Соцсеть «Одноклассники» и фонд «Внимание» запустили проект "Архитектурный перископ" в поддержку разрушающихся памятников зодчества в регионах России. На интерактивную карту нанесены значимые архитектурные объекты, которые нуждаются в реконструкции, собраны видео-таймлапсы и фотографии построек, а состояние и важность памятников комментируют эксперты. Видеосъемка велась с дронов, чтобы пользователи могли подробнее рассмотреть архитектуру.

На карте семь объектов, один из которых – екатеринбургская Белая башня, которая когда-то была самой большой в мире. «При развитии Уралмаша в Екатеринбурге довольно быстро выяснилось, что потребуется новая, мощная водонапорная башня. В конкурсе на создание проекта победил Моисей Рейшер – впоследствии башня станет его главной архитектурной работой. Бак водонапорной башни на момент постройки был крупнейшим в мире. В лучших традициях конструктивизма форма башни была максимально функциональной», – говорится в описании башни. Также рассказывается, что с ней происходит сейчас.

В числе других объектов на карте – Дом Говинга (Выборг), Бурлацкая больница (Рыбинск, Ярославская область), усадьба Пущино-на-Оке (Пущино, Московская область), мозаика «Радость труда» (Тольятти) и Барнаульский сереброплавильный завод.

«ОК пользуются по всей России, поэтому для нас было важно уделить внимание уникальным зданиям в разных регионах. Пользователи соцсети любят обмениваться впечатлениями и эмоциями, делиться интересными находками. В проекте «Архитектурный перископ» мы специально выбрали объекты, которые выбиваются из «стандартных» достопримечательностей, чтобы люди со всей России смогли узнать о них, вдохновиться и помочь, а может быть запланировать путешествие, чтобы увидеть памятники архитектуры вживую», – прокомментировал Сергей Томилов, PR-директор социальной сети «Одноклассники». На странице фонда "Внимание" в соцсети будут собираться новости и интересные факты о зданиях, которые попали в проект. Авторы надеются, что он поможет привлечь внимание к проблеме разрушающихся памятников архитектуры.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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