В сети озвучили исчезающие памятники архитектуры

Стартовал второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. На интерактивной карте «Архитектурного перископа» появились семь новых объектов в северных регионах России. Авторы проекта добавили звук – теперь пользователи смогут не только увидеть, как выглядят памятники архитектуры, но и услышать каждый из них.

В семи уникальных треках используются звуки самих зданий, окружающей их природы, колоритных разговоров местных жителей и элементов саунд-дизайна. Теперь пользователи из любой точки страны могут послушать, как звучат аутентичный дом работников финской железной дороги в Ленобласти, готическая водонапорная башня в республике Коми, храм 19 века в Вологодской области и другие культурные объекты. Новый для проекта аудиоформат помогает лучше погрузиться в атмосферу старинных построек северной архитектуры и приближает пользователей к их истории. Все треки можно найти на сайте проекта и в группе фонда «Внимание» в «Одноклассниках».

Кроме аудиоматериалов, «Архитектурный перископ» включает в себя информацию о строительстве редких домов и их состоянии на текущий момент, фотографии, иллюстрации и комментарии ведущих экспертов отрасли. Пользователи по желанию могут поддержать реставрацию архитектурных шедевров, нажав на кнопку «Помочь» на сайте проекта. Проект был запущен год назад, в него вошли семь объектов, для которых были созданы видео-таймлапсы с дронов. С 2021 года судьба многих из них изменилась – где-то ремонтом занялась администрация города, где-то – появились частные владельцы. Однако некоторым уникальным постройкам всё еще нужны инвестиции и внимание зрителей.

«В прошлом году вместе с фондом «Внимание» мы запустили пилотный проект об архитектурном наследии регионов России. Для нас это возможность показать пользователям ОК со всей страны, что в их городе, даже самом небольшом, может быть много уникальных мест, и вместе мы можем помочь сохранить их. За этот год мы увидели, что тема волнует очень многих людей, а ее освещение помогает повлиять на судьбу разрушающихся памятников. Поэтому мы решили сделать проект ежегодным: каждый год мы планируем добавлять на карту новые объекты и с помощью новых форматов привлекать всё больше внимания к их исторической ценности», – прокомментировал директор по стратегическим коммуникациям «Одноклассников» Сергей Томилов.

Москва, Марина Иванова

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