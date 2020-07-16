Под Ивделем горит 700 га леса

В Ивдельском районе Свердловской области продолжает разрастаться площадь лесных пожаров – горит 698.5 га. Всего зафиксировано четыре возгорания, площадь самого большого пожара – 400 га. В районе введен режим ЧС.

Накануне, отметим, общая площадь пожаров в этом районе составляла около 450 га. Угрозы населенным пунктам нет. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральской базы авиационной охраны лесов, все пожары начались из-за сухой грозы. Гроза стала причиной и большинства лесных пожаров по всей Свердловской области. Всего в регионе горит 836.3 га леса, еще около 70 га – это природные пожары на нелесной территории.

Ивдель, Светлана Загороднева

Ивдель. Другие новости 16.07.20

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