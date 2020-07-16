В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд – сегодня +38 градусов

В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд. Сейчас температура воздуха составляет +38 градусов. Об этом сообщает Уральское управление гидрометеорологии.

Напомним, что днём ранее,15 июля был побит прежний абсолютный температурный рекорд лета в уральской столице – воздух прогрелся до 37,7 градусов.

Напомним, предыдущий температурный максимум был зарегистрирован 15 июля 1931 года, уточнили в управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

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