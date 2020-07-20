На Средний Урал идут грозы, дождь и шквалистый ветер

Уральские спасатели предупреждают об идущих на регион сильных дождях, грозах и граде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности как в быту, так и отдыхая на природе.

По данным Уралгидрометцентра, сегодня и завтра сильные ливни и град ожидаются лишь в отдельных территориях области. В Екатеринбурге пройдет кратковременный дождь, гроза, температура воздуха – от +22 до +24 градусов.

Напомним, до этого в Свердловской области почти две недели стояла аномальная жара – в Екатеринбурге воздух прогревался до +39.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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