В этом году в Свердловской области в 2,5 раза больше утонувших. В МЧС рассказали, почему люди погибают на воде (ВИДЕО)

На Урале растет число утонувших. Уже сейчас погибло в 2,5 раза больше людей, чем в прошлом году. Пляжи заполнены отдыхающими, хотя почти все они по сути считаются несанкционированными и небезопасными. В черте Екатеринбурга сотрудники МЧС стараются инспектировать самые популярные места отдыха, вести разъяснительные беседы, пресекать опасное поведение на воде. Но этих ресурсов не достаточно – на водоемах слишком много людей.

Купание в жару. Почему люди тонут

«По правилам для того, чтобы пляж был безопасен, недостаточно того, чтобы качество воды соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Необходимо, чтобы на пляже водолазы ежегодно проводили приемку акватории этого пляжа, необходимо ограждение. Самое главное – нужно, чтобы на каждом пляже на определенное количество метров был спасатель, который сможет оказать незамедлительную помощь людям, терпящим бедствие на воде», – рассказал «Новому Дню» начальник поисково-спасательного подразделения Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Максим Горбунов. Спасатели признали только 5 пляжей в Свердловской области пригодными для отдыха и купания: в Первоуральске, Сысерти и Новоуральске.

«В большинстве случаев причина утопления – это пребывание в воде в нетрезвом состоянии. Вторая причина – недосмотр за детьми», – отметил Максим Горбунов. Но купание в такую жаркую погоду может быть опасно для всех отдыхающих. «Можно просто лежать на пляже в +36 градусов, голова нагрета. Человек заходит в воду и происходит резкий перепад температуры. И даже если человек трезвый и умеет плавать – от перепада температуры может произойти спонтанная остановка дыхания или спонтанная остановка сердца», – добавил собеседник агентства.

Всего на сегодняшний день на водоемах области погибло 43 человека, 13 из них – дети.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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