База отдыха, пляж «Рамады», затопленный карьер: в выходные на Среднем Урале утонули восемь человек

В минувшие выходные в Свердловской области утонули восемь человек. В числе погибших – один ребенок, он утонул в затопленном карьере Малышевского рудоуправления в Асбесте в воскресенье. В этот же день случилось еще три ЧП. Одно из них – на пляже отеля «Рамада», который работает как обсерватор. Там погиб мужчина. Еще один мужчина утонул в бассейне базы отдыха «Гора Лиственная». Четвертой жертвой стал отдыхавший на пруду в селе Кунар Невьянского городского округа.

В субботу, как сообщается на сайте МЧС по Свердловской области, утонули также четыре человека. На дамбе Верх-Нейвинского пруда п. Верх-Нейвинский погиб мужчина 1962 г.р. Другая трагедия произошла на Штанговом пруду Полевского, утонул мужчина, 1954 г.р.

Личности еще двух утопленников устанавливаются: у берега Выйского пруда в районе Выйского парка (Нижний Тагил) утонула женщина, а на Черноисточинском водоеме в п. Черноисточинск Горноуральского ГО – мужчина.

Сообщения об утонувших от МЧС появляются не только в выходные дни. Из-за сильной жары уральцы оккупировали водоемы и в будни. В пятницу, 17 июля, скончались двое мужчин: в водоеме посёлка Сабик Шалинского ГО и на озере Калиновские разрезы в Екатеринбурге. За это лето погибли уже более 50 человек. Чаще всего ЧП случается либо из-за употребления алкоголя, либо тогда, когда взрослые плохо приглядывают за детьми. Но не всегда. «Можно просто лежать на пляже в +36 градусов, голова нагрета. Человек заходит в воду и происходит резкий перепад температуры. И даже если человек трезвый и умеет плавать – от перепада температуры может произойти спонтанная остановка дыхания или спонтанная остановка сердца», – рассказал «Новому Дню» начальник поисково-спасательного подразделения Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Максим Горбунов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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