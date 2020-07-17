В Свердловской области могут открыть частные детсады и группы по присмотру за малышами

В Свердловской области на заседание оперштаба вынесли вопрос об открытии частных детских садиков без образовательной лицензии, в том числе – групп по уходу за малышами. Это самая большая категория частных детсадов в регионе, они остаются закрытыми с марта. Вопрос об открытии частных садиков без лицензии обсуждался на совещании, которое провел замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, все частные детские сады закрыты с конца марта. В апреле разрешили открыть дежурные группы в тех частных детских садах, у которых есть лицензия на образовательную деятельность, но таких во всей области всего 29. И на сегодняшний день в Свердловской области работают всего семь негосударственных садов, их посещает более трехсот детей, – уточнили в минобразования. Большинство же учреждений попадают в категорию «групп по присмотру и уходу за детьми» и им по-прежнему работать запрещено, как запрещено работать и всем детским развивающим центрам.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ильи Власова, если и открывать частные садики и группы, то только после согласования с надзорным ведомством. Причем в своей работе частные садики и группы по уходу за детьми должны будут руководствоваться новыми санитарными правилами и нормами, которые принял главный санитарный врач России 30 июня 2020 года. Для садиков это, в частности, означает, что должна быть обязательная групповая изоляция – то есть дети находятся исключительно внутри своего коллектива. После посещения группой музыкального или спортивного зала в помещении должна проводиться уборка. Все игрушки должны регулярно дезинфицироваться, впрочем, как и все помещения и поверхности. Проведение массовых мероприятий в садиках запрещено.

Министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов заявил, что «нужен аудит, который обеспечивает безопасность пребывания детей в группах присмотра и ухода». Учредители садиков при получении разрешения на работу от Роспотребнадзора должны будут уведомлять о своей деятельности надзорные органы. По итогам совещания вопрос о возобновлении работы частных садиков решили вынести на рассмотрение региональным оперштабом. Дату рассмотрения пока не называют.

Добавим, что по данным на середину июля, в регионе работает 3762 дежурные группы в 908 садиках 70 муниципалитетов. Их посещают свыше 42200 детей. В некоторых детсадах и у детей, и у сотрудников был обнаружен коронавирус. Такие ДОУ закрываются на карантин, а дети помещаются под медицинское наблюдение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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