Губернатор подписал распоряжение о проведении Кросса нации в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о проведении Кросса нации в Екатеринбурге. Забег пройдет 19 сентября, период с 9 по 18 сентября объявлен декадой бега. В документе указана рекомендация главам муниципалитетов собрать как можно больше участников забега.

Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавили глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Распоряжение сегодня опубликовали в «Областной газете» и на сайте правовой информации.

Год назад, напомним, в Кроссе наций в Екатеринбурге принимал участие министр спорта Колобков. Кросс наций позиционируют как самое массовое спортивное мероприятие в России, он проходит во всех крупных городах страны. Бегуны выбирают дистанцию от 1 до 12 километров.

Екатеринбург, светлана Загороднева

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