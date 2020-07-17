Министр здравоохранения РФ: массовая вакцинация от гриппа и пневмококка позволит снизить осложнения от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о важности массовой вакцинации населения против гриппа и пневмококковой инфекции. Он отметил, что по наблюдению российских и зарубежных медиков, эти профилактические меры позволяют снизить тяжелое течение болезни у зараженных коронавирусом.

«Мы планируем в этом году большую поставку вакцины против гриппа во все регионы. Заказ уже размещен на производственных мощностях, все контракты подписаны. Важно, чтобы в период эпидподъема заболеваемостью гриппом и циркуляции COVID-19 оба вируса не попали в синергию. Вакцинация против пневмококковой инфекции по национальному календарю прививок делается только для детей и определенных групп взрослых. Но хочу отметить, что вакцинация против пневмококка проводится раз в пять лет, и это позволяет, в том числе, снизить вероятность внебольничных пневмоний не только в период пандемии коронавируса, но и в остальное время. Это даст нам дополнительный ресурс для сохранения жизней старшего поколения и сохранения трудоспособности взрослого населения», – отметил Мурашко во время рабочего визита в Екатеринбург.

Глава Минздрава РФ обратил внимание, что все медицинские организации должны обеспечить доступность этих прививок для населения – в том числе и платное оказание услуги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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