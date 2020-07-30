Власти заявили о планах привить от гриппа более 2,3 миллиона свердловчан

Губернатор Евгений Куйвашев заявил о возобновлении в Свердловской области прививочной кампании от сезонных инфекций. Необходимая вакцина заказана и уже поступает в регион. Медики планируют привить более 2,3 миллиона жителей, то есть около 50% населения области.

«Это работа не для галочки, я подчеркиваю. Текущая эпидситуация с Covid-19 нам сегодня показала необходимость более внимательного отношения к вакцинации. Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это отягчит течение заболеваний. К вакцинации от гриппа и ОРВИ нужно отнестись более чем серьезно», – заявил Куйвашев сегодня на заседании областного правительства.

Задача по выполнению плана по вакцинации взрослых и детей возложена на нового руководителя областного минздрава Андрея Карлова. Сегодня министр был официально представлен правительству.

Напомним, о необходимости массовых прививок от гриппа и пневомококковой инфекции заявил федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко во время недавнего визита в Екатеринбург. По его словам, эти профилактические меры позволят снизить тяжелое течение болезни у зараженных коронавирусом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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