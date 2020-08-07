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Пятница, 7 августа 2020, 14:45 мск

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Вице-губернатор Креков: «Совмещение двух инфекций – гриппа и коронавируса – это гремучая смесь»

Свердловские власти призывают жителей региона ставить прививки. В первую очередь – от гриппа. «Штаммы гриппа будут не те, которые были в прошлые годы, они известны, но надо готовиться. Будут иные составляющие прививок, в конце августа в 20-х числах будут поступать первые партии вакцины», – сообщил в ходе брифинга вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, сначала привьют детей, потом – работников предприятий, затем – пожилых людей. «Совмещение двух инфекций [гриппа и коронавируса] – это гремучая смесь. Все наши разговоры – вредно – не вредно, полезно – бесполезно, «иммунитет крепкий», «я прочитал где-то, что это вредно» – когда начнутся летальные исходы из-за двух инфекций, диванные разговоры не помогут», – сказал Креков.

По его словам, в регионе будут работать мобильные пункты вакцинации, чтобы охватить как можно больший процент населения. «Это, конечно, будет добровольно, не под дулом пистолета, но это вопрос жизни и смерти», – отметил он, напомнив, что к октябрю свердловские власти ожидают поступления вакцины от коронавируса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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