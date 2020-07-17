Алтушкин подарил чемпиону UFC Петру Яну Мercedes

Российский боец Пётр Ян, который в минувшие выходные завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, продолжает принимать поздравления.

Сегодня основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин вручил уральскому бойцу ключи от автомобиля Mercedes и поблагодарил Петра Яна за успешное выступление.

«Я знал, что меня ждет какой-то сюрприз. Очень приятно – это огромнейший подарок. Очень приятно именно внимание Игоря Алексеевича, даже не ко мне, а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на своем старте – у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат, – делится эмоциями Пётр Ян. – Мне нравятся машины, для каждого мужчины и парня – это интересно. Со многими машинами я как «аватар» – сажусь и чувствую, что какое-то слияние происходит».

Победа Петра Яна над бразильцем Жозе Альдо – это важное событие не только для Екатеринбурга, но и для России в целом. Российский боец вывел нашу страну на второе место по количеству действующих чемпионов UFC и установил рекорд легчайшего дивизиона лиги по количеству значимых ударов за один бой – 194.

Напомним, что Пётр Ян живет и тренируется в Екатеринбурге. В 2018 году он дебютировал в UFC, где за полтора года провел шесть поединков и получил шанс на титульный бой. Он одержал досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо 12 июля 2020 года и стал новым чемпионом UFC в легчайшем дивизионе.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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