Хабиба принимал в гостях, а Петру Яну даже телеграмму не отправил. Почему Куйвашев проигнорировал единственного уральского чемпиона UFC?

В начале недели в Омске прошли две встречи болельщиков с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. В сибирском городе он когда-то учился, работал и начинал карьеру, а теперь переехал в Екатеринбург. Когда о визите звездного бойца клуба «Архангел Михаил» в Омск стало известно, приглашение на тет-а-тет ему отправил и местный губернатор, бывший екатеринбуржец Александр Бурков. Он же, кстати, был единственным главой региона, кто поздравил чемпиона с поясом – отправил правительственную телеграмму.

А вот свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который обычно не пренебрегает встречами с именитыми спортсменами, Петра Яна почему-то проигнорировал. От Куйвашева не было ни телеграммы, ни предложения о встрече, ни даже такой мелочи, как поздравительный пост в инстаграме.

Еще раз: в Свердловской области появился свой чемпион UFC. Первый в России после дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова. Последнего Куйвашев, кстати, не игнорировал. Это в чем-то объяснимо с точки зрения пиара – бой Хабиба против Конора МакГрегора был куда более раскрученным, а победителя после поединка поздравил даже Путин. Так что во время визита Нурмагомедова в Екатеринбург в октябре прошлого года Куйвашев пригласил бойца на встречу в резиденцию в качестве почетного гостя.

Евгений Куйвашев и Хабиб Нурмагомедов. Фото ДИП Свердловской области

С момента возвращения Петра Яна в Екатеринбург с поясом сильнейшей бойцовской лиги прошло больше месяца. Почему губернатор Свердловской области не удостоил внимания чемпиона UFC из своего региона, вопрос открытый.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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