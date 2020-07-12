В России новый чемпион UFC – это боец из Екатеринбурга Петр Ян

Российский боец, представитель екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В пятираундовом бое он одержал победу над бразильским бойцом Жозе Альдо, забрав первый, третий, четвертый и пятый отрезки встречи, прибавляя с каждым раундом.

До нынешнего боя у нового российского чемпиона было 14 побед и одно поражение. 27-летний Петр Ян выступает в UFC с 2018 года, за это время он успел провести шесть поединков в лиге, победив в каждом из них, трижды – нокаутом, трижды – единогласным решением судей. Жозе Альдо – претендент на зал славы UFC. В его профессиональной карьере 28 побед и шесть поражений.

У Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, где тренируется Петр Ян, сегодня была организована прямая трансляция поединка на большом экране. Поболеть за россиянина пришли, несмотря на ранее утро (предполагалось, что бой начнется около 7 часов утра по местному времени), не меньше сотни человек.

Екатеринбург, Абу-Даби, Елена Сычева

Екатеринбург, Абу-Даби. Другие новости 11.07.20

В Ревде в пруду утонул 9-летний мальчик. / В Нижнем Тагиле медики борются за жизнь школьницы, тонувшей в пруду. / «Они до последнего боролись за жизнь», – причиной гибели группы Дятлова стал сход лавины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»