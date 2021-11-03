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Среда, 3 ноября 2021, 17:48 мск

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Пётр Ян стал 11-м в списке сильнейших бойцов мира

Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян поднялся на 11 позицию рейтинга сильнейших бойцов UFC. Это произошло после победы над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Напомним, рейтинг сильнейших бойцов UFC составляется вне зависимости от весовой категории. Прежде Пётр занимал 13 позицию.

Интересно, что действующий чемпион UFC в дивизионе до 61 кг американец Алджамейн Стерлинг вообще не попал в топ-15.

Пётр Ян провёл три боя в UFC. Первый – летом 2020 года, одержав победу над бразильским бойцом Жозе Альдо. Второй состоялся в марте, в октагон против Яна выходил американец Алджамейн Стерлинг. Петр явно был сильнее соперника, но помешала случайность – он неумышленно нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, когда Стерлинг касался настила тремя точками (две ноги и рука). Таким образом, Ян получил дисквалификацию, а его противник стал чемпионом. После Стерлинга стали назвать «актером» и «оскароносцем» за поведение в клетке и социальных сетях. Именно он должен был выйти в клетку против Яна в октябре в Абу-Даби, однако, как и предсказал россиянин, «слился». Официальная причина – травма. На замену был найден Сэндхаген. Бой подходил за титул временного чемпиона UFC.

На турнире у Яна была мощная поддержка – 150 фанатов и соратников по команде «Архангел Михаил», а также жена и сын Петра прилетели в Абу-Даби, чтобы поддержать бойца. Рейс организовал глава Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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