Петр Ян вошел в десятку сильнейших бойцов мира

Представитель екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в десятку сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории – после победы над американцем Кори Сэндхагеном в поединке за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петр поднялся с одиннадцатой на девятую позицию.

Следующий бой Петра Яна пройдет 9 апреля на турнире UFC 273. Его соперником станет действующий чемпион Алджамейн Стерлинг, а поединок будет носить статус реванша. Первый бой между Яном и Стерлинг состоялся в марте прошлого года и закончился дисквалификацией – российский боец нанес неумышленный запрещенный удар и потерял пояс чемпиона. Изначально реванш должен был пройти осенью 2021 года, однако незадолго до боя американец снялся, сославшись на проблемы со здоровьем. В итоге в клетку против Яна вышел Кори Сэндхаген, которого Петр уверенно переборол и взял титул временного чемпиона организации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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