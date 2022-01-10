Бой Петра Яна против Стерлинга могут перенести на апрель

Бой российского спортсмена Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга могут перенести. Об этом рассказал менеджер бойца команды «Архангел Михаил» Саят Абдрахманов. По неподтвержденным пока данным, реванш может состояться не 5 марта, а 9 апреля.

«Официально бой Петра на апрель не перенесен. Такой вариант возможен, и он обсуждается», – сказал Абдрахманов.

Напомним, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян должен провести поединок с действующим чемпионом организации Алджамейном Стерлингом. Встреча должна была пройти осенью 2021 года, однако незадолго до боя американец снялся, сославшись на проблемы со здоровьем. В итоге в клетку против Яна вышел Кори Сэндхаген, которого Петр уверенно переборол и взял титул временного чемпиона организации.

Екатеринбург. Январь 10, Екатерина Норсеева

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