Теперь официально: реванш Яна и Стерлинга назначен

Дату боя между российским чемпионом UFC Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом официально подтвердили. Как сообщили в пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил», реванш состоится в Лас-Вегасе 5 марта. «Ян подписал новый контакт с UFC. Он рассчитан на шесть поединков, первый из которых состоится уже пятого марта. Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Алджамейна Стерлинга станет одним из главных событий турнира UFC 272», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе клуба.

Напомним, Ян должен был встретиться со Стерлингом на турнире UFC 267 в Абу-Даби, однако незадолго до встречи американец снялся, сославшись на проблемы со здоровьем. В итоге статус боя изменили, а соперником россиянина стал Кори Сэндхаген, которого Пётр уверенно переборол и взял титул временного чемпиона организации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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