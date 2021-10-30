Пётр Ян везёт пояс чемпиона UFC в Россию

Российский боец Пётр Ян, представляющий команду «Архангел Михаил», одержал очередную победу – на турнире UFC267 в Абу-Даби по итогам пятираундового боя россиянин стал обладателем пояса временного чемпиона лиги. Его соперником был американец Кори Сэндхаген, которого называли тёмной лошадкой. Пётр изначально был фаворитом поединка, но Сэндхаген из-за преимущества в росте (он выше Петра на 10 см) и размахе рук мог стать неудобным соперником. Тем не менее, поединок завершился в пользу россиянина. Он победил единогласным решением судей.



Выход Петра на бой с Сэндхагеном

Для Петра это 16 бой в карьере и третий в UFC. Первый он провёл летом 2020 года, одержав победу над бразильским бойцом Жозе Альдо. Второй состоялся в марте – в октагон против Яна выходил американец Алджамейн Старлинг. Петр явно был сильнее соперника, но помешала случайность – он неумышленно нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, когда Стерлинг касался настила тремя точками (две ноги и рука). Таким образом, Ян получил дисквалификацию, а его противник стал чемпионом. После Стерлинга стали назвать «актером» и «оскароносцем» за поведение в клетке и социальных сетях. Сегодня именно он должен был выйти в клетку против Яна, однако, как и предсказал россиянин, «слился». Официальная причина – травма. На замену был найден Сэндхаген. Бой подходил за титул временного чемпиона UFC.

На турнире у Яна была мощная поддержка – 150 фанатов и соратников по команде «Архангел Михаил», а также жена и сын Петра прилетели в Абу-Даби, чтобы поддержать бойца. Рейс организовал глава Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Екатеринбург, Абу-Даби, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Абу-Даби. Другие новости 30.10.21

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