Назван Новый соперник Петра Яна в UFC

Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» и первый номер UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет следующий бой 22 октябре на турнире UFC 280. Соперником российского бойца станет Шон О'Мэйли.

Ни Ян, ни менеджмент UFC не анонсировали этот бой, об этом заявил сам О'Мейли в интервью ESPN.

«Я дерусь 22 октября в Абу-Даби с Петром Яном. Я невероятно рад этому бою. Не верю, что это реально произойдет», – сказал 27-летний боец ММА.

«Я считаю, что у него ничья в боях с Алджамейном [Стерлингом], поэтому он может рассматриваться в качестве чемпиона. Выходить в октагон против такого бойца, как Петр, захватывает и мотивирует. Это самый большой бой в легчайшем весе на данный момент», – сказал он ESPN.

Отметим, что турнир возглавит титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейра.

Напомним, Петр Ян впервые стал чемпионом UFC летом 2020 года. В 2021 году поединок-защита титула закончился дисквалификацией российского бойца. Тогда Петр нанес неумышленный запрещенный удар американцу Алджамейну Стерлингу и потерял пояс чемпиона. Изначально поединок-реванш должен был пройти осенью 2021 года, однако незадолго до боя американец снялся, сославшись на проблемы со здоровьем. Петр дрался с Кори Сэндхагеном, взяв титул временного чемпиона UFC. В этом году встреча со Стерлингом состоялась, но судьи отдали победу раздельным решением американцу.

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