Пётр Ян судьям UFC: «Вы меня обокрали»

В соглавном бою UFC273 победу раздельным решением судей одержал Алджамейн Стерлинг. Российский боец Пётр Ян посчитал, что это несправедливо. «Я считаю, что я выиграл этот бой – вы меня обокрали. Я считаю, что я выиграл из пяти: первый, четвертый, пятый. Я требую реванш», – обратился Пётр к судьям.

Первый раунд остался за российским бойцом, который провёл несколько атак, а американцу оставалось только защищаться. Во втором Стерлингу удалось «забрать спину», он пытался выполнить удушающий приём, однако это ему не удалось. В третьем раунде Пётр включился на полную мощность, но вновь пропустил американца за спину, и бойцы провели три минуты на настиле в вязкой борьбе. В начале четвертого Ян заставил соперника поползать на коленях, оформил «летящее колено», но Стерлинг выстоял. После этого Петр сам занял доминирующую позицию в гарде, и уже Стерлинг оказался в роли защищающегося. Пятый, чемпионский раунд получился нервным. Стерлинг с нескольких попыток смог зацепиться в клинче, но Петр выбрался. И вновь через удар коленом российский боец прошел за спину американца, и за несколько секунд до гонга Петр вышел на удушающий, повиснув на Стерлинге всем весом.

Мнение судей разделилось, однако победу все-таки отдали Стерлингу.

Напомним, история противостояния бойцов началась в 2020 году, когда они встретились в октагоне. уверенно побеждал соперника, но нанес неумышленный запрещенный удар и был дисквалифицирован.

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