Для фанатов Петра Яна организуют специальный чартер из Екатеринбурга в Абу-Даби

Из Екатеринбурга организуют специальный чартерный рейс, который отправится в Абу-Даби – примерно 150 человек попадут на турнир UFC 267, где выступит боец из команды «Архангел Михаил» Петр Ян. Прямой рейс вылетит из Кольцово в Объединенные Арабские Эмираты уже завтра. На борт попадут фанаты, тренеры, спортсмены, одноклубники Петра, а также его семья. Организацию чартера взял на себя основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Напомним, 30 октября, в Абу-Даби на турнире UFC 267 состоится титульный бой российского бойца и американца Кори Сэндхагена. На кону – пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

Сам Петр вместе с секундантами и тренерами уже находится в Абу-Даби, вчера он провел пресс-конференцию и открытую тренировку, а завтра его ждет взвешивание перед боем.

Изначально российский боец должен был выйти в клетку против действующего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга, но последний незадолго до поединка отказался от боя – якобы из-за проблем с шеей. Впервые Ян и Стерлинг впервые встретились в марте 2021 году в бою за титул чемпиона UFC. В том поединке Петр был абсолютным фаворитом – и выигрывал бой, пока случайно не нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, когда Стерлинг касался настила тремя точками (две ноги и рука). Таким образом, Ян получил дисквалификацию, а его противник стал чемпионом. После Стерлинга стали назвать «актером» и «оскароносцем» за поведение в клетке и социальных сетях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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