Билеты на бой-реванш Петра Яна против Стерлинга кончились

Российский боец Петр Ян, который представляет команду из Екатеринбурга «Архангел Михаил», через полтора месяца проведет свой третий титульный бой в UFC. 30 октября его ждет поединок против действующего чемпиона Алджамейна Стерлинга – тому пояс достался в марте этого года после встречи с Петром Яном.

Напомним, россиянин был фаворитом боя за пояс, однако победителем назвали Стерлинга, а уральца дисквалифицировали – тот неумышленно нанес запрещенный удар коленом своему сопернику. Так что встреча в Абу-Даби официально носит статус реванша. Причем фаворитом реванша снова называют Петра Яна.

Бой пройдет на Etihad Arena и станет со-главным событием шоу UFC 267. Все билеты на него уже проданы. Кроме Яна в карде также выступят и другие известные в России бойцы UFC: Ислам Махачев, Александр Волков, Хамзат Чимаев и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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