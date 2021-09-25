Соперник Петра Яна внезапно снялся с боя

Соперник российского бойца Петра Яна американец Алджамейн Стерлинг внезапно снялся с боя в рамках турнира UFC-267, который был запланирован на конец октября. Об этом пишет со ссылкой на несколько информированных источников агентство MMA Fighting.

Это должен был быть поединок-реванш – весной этого года во время встречи россиянина и американца победу присудили последнему, но лишь потому что Пётр случайно совершил запрещённый удар коленом. При этом Ян был фаворитом мартовского боя, равно же и в предстоящем бою спортсмена из клуба «Архангел Михаил» называли наиболее вероятным победителем.

О причинах, по которым Стерлинг снялся с боя, не сообщается. Официальных комментариев сторон, как и представителей UFC, пока не было.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.21

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