Назван новый соперник Петра Яна вместо Стерлинга

Стало известно имя соперника Петра Яна вместо Алджамейна Стерлинга, внезапно снявшегося с боя минувшей ночью. В конце октября боец клуба «Архангел Михаил» выйдет в клетку против Кори Сэндхагена. Сейчас последний – это третий номер UFC в легчайшем весе, тогда как Пётр – первый номер рейтинга. Это будет бой за временный титул чемпиона.

Напомним, как писал ранее «Новый День», накануне Стерлинг снялся с боя-реванша, его представители заявили о травме, однако большинство болельщиков и поклонников ММА сходятся в том, что американец просто испугался Петра Яна. Российский боец ещё несколько месяцев назад прогнозировал, что такой сценарий возможен.

Стерлингу титул чемпиона UFC в легчайшем весе достался в марте этого года – тогда фаворитом боя был Ян, однако он неумышленно нанёс сопернику запрещённый удар коленом, поэтому победу отдали бойцу из США.

«К сожалению, наши опасения подтвердились, и Стерлинг снялся с боя. Он изначально не горел желанием драться с Петром, тем более в Абу-Даби. Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашёл причину, чтобы сняться с боя. Пётр все равно выступит в эту дату и будет биться за временный титул, поэтому в будущем реванш со Стерлингом все равно неизбежен, – сказал менеджер российского бойца Саят Абдрахманов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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