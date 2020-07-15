Чемпион UFC Петр Ян вернулся в Екатеринбург: «Хочу в баню и ледяную прорубь» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбург сегодня вернулся новый российский чемпион UFC в легчайшем весе, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян. В аэропорту его встречали больше сотни болельщиков и одноклубников, а также журналисты.

Ян и его секунданты – Ильяс Хамзин и Денис Лаврентьев – должны были вернуться на Урал лишь в конце июля, вместе с другими российским бойцами, выступавшими в Абу-Даби на турнирах UFC, на специально организованных для них рейсе, однако им удалось попасть на другой самолет.

Боец, по его словам, не был дома уже четыре с половиной месяца – до боя он уехал на сборы в Таиланд, откуда не смог вернуться из-за начала пандемии и закрытия границ. Возможность вернуться домой пораньше оценил высоко. «Очень рад, что вернулся пораньше. Что там делать? Загорать? Купаться? Хочу в баню сходить, в прорубь ледяную окунуться», – рассказал боец.

Через несколько дней в Екатеринбург вернется и супруга Петра Юлия, которая с детьми находится в Таиланде. Возвращения семьи боец ждет больше всего. По его словам, гонорар за бой Петр Ян потратит на дом для своей мамы. Ей он первой позвонил после поединка.

Добавим, что Петр Ян после боя с бразильцем Жозе Альдо вошел в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. В рейтинге P4P новый чемпион UFC теперь занимает 13-ю строчку. Первым в этом рейтинге идет американец Джон Джонс, вторым – Хабиб Нурмагомедов, десятым – Конор МакГрегор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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