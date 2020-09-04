Петр Ян откроет новый сезон «Вечернего Урганта»

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, завоевавший титул чемпиона UFC в легчайшем весе, станет гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Боец, выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил», откроет девятый сезон популярного вечернего шоу.

Напомним, в середине июля Петр Ян одержал победу над соперником из Бразилии Жозе Альдо. Сейчас он входит в топ-15 сильнейших бойцов по версии спортивной организации UFC.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 04.09.20

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