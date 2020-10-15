Стала известна дата боя Петра Яна, в котором он защитит титул чемпиона UFC

Российский чемпион UFC в легчайшем весе, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян может провести защиту пояса уже 12 декабря этого года. Предполагаемый соперник – спортсмен из США Алджамэйн Стерлинг. «По словам главы UFC Дэйны Уайта, организация нацелена на титульный бой в легчайшем весе между Петром Яном и Алджамэйном Стерлингом в качестве со-главного события 12 декабря в Лас-Вегасе», – написал обозреватель ESPN Бретт Окамото у себя в твиттере.

В «Архангеле Михаиле» напомнили, что 12 декабря пройдет турнир UFC 256, главным событием которого должен был стать поединок между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом, но бой был перенесен на следующий год.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.10.20

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