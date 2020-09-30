Петр Ян обошел в рейтинге сильнейших бойцов Конора МакГрегора

Российский чемпион UFC Петр Ян из екатеринбургской команды «Архангел Михаил» вошел в десятку сильнейших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории. Сегодня ночью UFC опубликовала обновленные рейтинги – Ян поднялся на одну строчку и стал десятым.

Теперь чемпион обходит Конора МакГрегора, который занимает 11-ю позицию, а также топового легковеса Тони Фергюсона. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он уже давно закрепился на втором месте и уступает только американскому чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу.

Напомним, Петр Ян попал в этот рейтинг в июле 2020 года после победы над бразильцем Жозе Альдо в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.20

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