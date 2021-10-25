В Екатеринбурге повесили гигантские баннеры в поддержку Петра Яна

В Екатеринбурге на Кольцовской трассе появились огромные баннеры в поддержку бойца UFC из команды «Архангел Михаил» Петра Яна. В ближайшие выходные ему предстоит сразиться за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой состоится в Абу-Даби 30 октября, соперником станет третий номер рейтинга легчайшего дивизиона Кори Сэндхаген.

Планировалось, что в этот день Петр Ян должен был выйти в клетку против действующего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга, но последний незадолго до поединка отказался от боя – якобы из-за проблем с шеей.

Ян и Стерлинг впервые встретились в марте 2021 году в бою за титул чемпиона UFC. В том поединке Петр был абсолютным фаворитом – и выигрывал бой, пока случайно не нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову, когда Стерлинг касался настила тремя точками (две ноги и рука). Таким образом, Ян получил дисквалификацию, а его противник стал чемпионом. После Стерлинга стали назвать «актером» и «оскароносцем» за поведение в клетке и социальных сетях.

«Фраза, которая размещена на баннере: «Вся Россия с Петром Яном», – это не пустые слова. Это слова благодарности от команды всем фанатам смешанных единоборств, которые поддержали Петра в этой ситуации», – добавили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Екатеринбург, Елена Сычева

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