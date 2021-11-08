Сотни болельщиков встретили чемпиона UFC Петра Яна в аэропорту (ФОТО, ВИДЕО)

Боец клуба «Архангел Михаил» и временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прилетел в Екатеринбург. В аэропорту его встречали одноклубники, фанаты и друзья – в терминале собрались больше 300 человек. К ним Петр вышел уже подготовленным – с поясом на плече. «Знал, что будут встречать – информация просочилась, разведка работает», – пошутил боец.

Встреча Петра Яна в аэропорту

Он рассказал, что сейчас планирует отдохнуть – побыть с семьей, которую не видел два месяца, сходить в баню, окунуться в прорубь. «Два месяца я был на подготовке, соскучился очень сильно по семье, своим детям. Но все делается ради них, они маленькие и пока этого не понимают», – объяснил он.

Следующий бой Петра пройдет против действующего чемпиона лиги Алджамейна Стерлинга. Сам американец заявил, что готов драться в декабре или январе. «Стерлинг, когда надо, спрятал голову в песок. Сейчас он хочет провести поединок в декабре, не хочет давать мне время на подготовку. Но спешить никуда не будем – это работа менеджеров», – прокомментировал эти слова Петр Ян, имея в виду внезапный отказ американца от боя в октябре.

Кроме того, Петр отреагировал и на заявление главы Федерации ММА России, который предложил сделать реванш Яна и Стерлинга в Екатеринбурге: «Большое дело – организовать такой бой здесь. Это непросто. Для меня неважно, где драться, но если это будет проходить дома, в России, – то это будет нечто масштабное».

Напомним, 30 октября боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сендхагеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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