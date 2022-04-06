Екатеринбуржцев зовут смотреть бой Петра Яна вместе с его одноклубниками

Жители и гости Екатеринбурга смогут посмотреть поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга в зале, где тренируется российский чемпион UFC. В Академии единоборств РМК, где базируется клуб «Архангел Михаил», который и представляет Петр, устроят трансляцию на больших экранах. В числе зрителей будут одноклубники Яна.

Трансляции значимых боев в Академии единоборств РМК устраивают не впервые. Прежние поединки на больших экранах приходили посмотреть 100-150 человек, на сей раз в Академии готовы принять до 500 болельщиков Петра.

Напомним, в 7 утра в воскресенье (по Екатеринбургу) начнется турнир UFC273, в со-главном бою вечера встретятся Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Победитель заберет пояс чемпиона в легчайшем весе. Первая встреча Яна и Стерлинга прошла в марте прошлого года и закончилась дисквалификацией российского бойца. Тогда Петр нанес неумышленный запрещенный удар американцу и потерял пояс чемпиона. Поединок-реванш должен был пройти осенью 2021 года, однако незадолго до боя американец снялся, сославшись на проблемы со здоровьем, и Петр дрался с Кори Сэндхагеном, взяв титул временного чемпиона UFC.

Екатеринбург, Елена Сычева

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