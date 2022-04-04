Петр Ян высказался о попадании в топ-10 лучших бойцов мира

Екатеринбургский боец ММА Петр Ян, который представляет клуб «Архангел Михаил», попал в топ-10 лучших в мире по версии авторитетного спортивного портала MMA Fighting. «Приятно, что мои выступления нравятся зрителям и болельщикам. А что до рейтингов, то я не особо обращаю на это внимание», – пояснил он.

В пресс-службе клуба «Архангел Михаил» напомнили, что еще год назад Ян был на 12-м месте рейтинга, но, одержав победу осенью прошлого года над Кори Сэндхагеном, поднялся в топе.

Уже в ближайшую субботу, 9 апреля, Петру предстоит поединок в со-главном бою вечера на турнире UFC 273 против американца Алджамейна Стерлинга. Этот бой будет уже четвертым титульным в UFC в карьере нашего бойца. Победитель заберет пояс чемпиона в легчайшем весе.

Напомним, первая встреча Яна и Стерлинга прошла в марте прошлого года и закончилась дисквалификацией российского бойца. Тогда Петр нанес неумышленный запрещенный удар американцу и потерял пояс чемпиона. Изначально поединок-реванш должен был пройти осенью 2021 года, однако незадолго до боя американец снялся, сославшись на проблемы со здоровьем.

Екатеринбург, Елена Сычева

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