Инстаграм Куйвашева объяснил, почему власти разрешили крестный ход: «Уж лучше так, чем стихийно»

В инстаграме свердловского губернатора Евгения Куйвашева появился ответ на вопрос о том, почему власти региона и оперативный штаб разрешили проведение многотысячного крестного хода, участники которого предсказуемо не соблюдали масочный режим и не выдерживали дистанцию.

«Говоря о мероприятиях «Царских дней», отмечу, что мы очень длительное время вели переговоры с организаторами: они перенесли в онлайн, либо совсем отказались от значительного числа традиционных мероприятий, которые включают в себя «Царские дни». Но было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом по традиционному маршруту, поэтому прорабатывался вопрос строго следования рекомендациям Роспотребнадзора – и в части масок, и в части социального дистанцирования. Все средства индивидуальной защиты в необходимом количестве были обеспечены. Людям, которые пришли, выдавались маски, была обеспечена готовность медицинских служб реагировать при необходимости», – написано в инстаграме Куйвашева.

По сути, чиновник признал, что властям пришлось уступить, поскольку другого выхода не было – крестный ход был состоялся, вне зависимости от объявленного в регионе режима, мер самоизоляции для людей старше 65 лет, эпидемической обстановки и так далее. «Я считаю, что это все-таки лучше, чем если бы это памятное мероприятие приобрело характер стихийный, и уж точно прошло без каких-либо попыток снизить риски, как уже было в некоторых других регионах», – сказано в ответе губернатора.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.20

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