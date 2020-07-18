В заповеднике «Денежкин Камень» вторые сутки горит мох – пламя может перекинуться на лес

В заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области второй день продолжается пожар. Его площадь меньше гектара, сообщает пресс-служба заповедника. «Ближайшее место, куда машина может подъехать, находится в четырех километрах. Лагерь находится в трех километрах, подъем занимает примерно три часа. Ближайшая вода – в трех километрах», – сказано в сообщении пресс-службы.

В «Денежкином камне» сообщили, что сейчас тлеет мох на каменистом курумнике. «Тлеющий мох обязательно нужно разбирать, чтобы огонь не перекинулся на лесной массив. Сейчас на месте работают две бригады заповедника», – уточнили в пресс-службе.

Добавим, накануне сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за т.н. сухой грозы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.20

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