Площадь пожара в «Денежкином камне» увеличилась втрое

За сутки втрое увеличилась площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень». Накануне в МЧС отчитывались, что с огнем почти справились и оценивали площадь пожара в 5,7 га. Сегодня в заповеднике сообщили, что горит 19 га леса. Это данные разведки с помощью GPS-навигатора. «К сожалению, сильный ветер пока сохраняется, что, скорее всего, будет увеличивать площадь пожара», – отметили в пресс-службе заповедника.

Накануне к тушению подключилась группа из «Гринпис России» под руководством Григория Куксина. Сегодня по плану до полудня воду сбрасывать будет Ми-8, затем вертолет начнет доставку воды на подготовленную площадку с местом пожара. В емкость входит 1000 литров, воду будут набирать с помощью мотопомпы из Сосьвы, на площадке ее будут использовать для ранцевых огнетушителей. В заповеднике ожидают, что если план по доставке воды сработает, то наступит переломный момент в ликвидации пожара.

Напомним, с 17 июля в «Денежкином камне» пытаются справиться с огнем. Сначала загорелся мох, потом пламя перекинулось на деревья. Ситуацию осложняет то, что источник воды находится в нескольких километрах от места пожара. Вероятной причиной пожара называют сухую грозу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

Екатеринбург стал одним из шести городов, где могут возобновить международное авиасообщение. / Музеи в Екатеринбурге откроются только через 1-2 недели, несмотря на указ губернатора. / В Реже без воды остались 26 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»