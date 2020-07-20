МЧС: «Большая часть очагов пожара в «Денежкином Камне» потушена»

В Свердловской области продолжают тушить пожар в заповеднике «Денежкин Камень». К сотрудникам особо охраняемой природной территории и Уральского отряда авиалесохраны присоединились ранее работники «Святогора», представители МЧС России, а сегодня на место прибыли специалисты «Green Peace Россия» во главе с руководителем противопожарного отдела Григорием Куксиным.

Отметим, что накануне в тушении был задействован вертолет МЧС Ми-8, который сбросил 30 тонн воды на очаги пожаров в «Денежкином Камне», что сократило площадь активного горения. Сейчас горят 5,7 гектара, но большая часть очагов возгорания ликвидирована.

Напомним, что мох и лес горят в труднодоступной местности, до ближайшего источника воды около трех километров, жаркая и сухая погода, а также ветер затрудняют тушение пожара. Наиболее вероятной причиной его стала т.н. сухая гроза.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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