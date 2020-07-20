Из-за срыва сроков ремонта продлевается закрытие моста на 40 лет ВЛКСМ

ООО «Региональное ДРСУ» продлевает сроки ремонта моста на улице 40-летия ВЛКСМ. Как сообщает сегодня пресс-служба администрации города, движение по путепроводу будет закрыто до 15 августа. Первоначально сообщалось, что мост будут ремонтировать до 1 августа.

Напомним, движение по этому мосту закрыто с середины мая, что создает дополнительные заторы на мосту у «Калины». А кроме того, накануне ввода ограничений движения вице-мэр по благородству Алексей Бубнов просил закончить реконструкцию побыстрее, так как по этому участку должны возить стройматериалы к месту будущей деревни Универсиады.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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