Мост на 40 лет ВЛКСМ закрывается до августа

С завтрашнего дня, 22 мая, и до 1 августа будет запрещен проезд по мосту на улице 40 ВЛКСМ. Здесь впервые за десятки лет будет масштабный ремонт, дорога уже давно в плачевном состоянии. Подрядчик – ГУДСР – обещает, что ремонта хватит на следующие 30 лет.

Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов попросил закончить работы побыстрее. Компания ЛСР по этому мосту будет возить стройматериалы к объектам универсиады и переживает, что будут проблемы. ГУДСР в ответ сообщил, что вряд ли выйдет быстрее. Пока работы идут на тротуаре около моста.

Что касается обычных жителей, которые пользуются этим мостом, то им рекомендовали объезжать закрытый участок по малышевскому мосту или через развязку на «Калине» – отметим, на этих двух участках пробки наблюдаются даже в период самоизоляции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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