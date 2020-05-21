«Нам жители уже жалуются», – как идет ремонт дорог в Екатеринбурге (ФОТО)

Чиновники городской администрации сегодня проверили, как идет ремонт дорог. Инспекция прошла на трех участках: на улице Луначарского, Сибирском тракте и 40-летия ВЛКСМ.

«Работы запланированы на 37 участках дорог, финансирование – 1,6 млрд рублей, что сопоставимо с прошлым годом. Работы будут идти до середины сентября. По плану меняется выравнивающий слой асфальта, бордюры, асфальт на тротуарах», – рассказал о планах на этот год вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

Несмотря на то, что ремонты начались недавно, жалобы на подрядчиков уже есть. Например, на проблемы с тротуаром на улице Луначарского – его ремонтируют на участке от Малышева до Тверитина, пока на четной стороне. «У нас уже есть обращения от жителей на то, что ходить невозможно, им надо во двор зайти, к магазинам. Сложно перешагнуть», – указал Бубнов подрядчику на провал, образовавшийся из-за снятого асфальта и замены бордюров. В месте, где раньше был уклон на тротуаре, подрядчик установил шаткую палету. Дорожное полотно на этом участке еще не снято. Ремонт должен закончиться к 20 июля.

На Сибирском тракте ремонт затронет отрезок от улицы Восточной до дома № 25. Здесь главная проблема, как следовало из общения Бубнова с представителем районной администрации и подрядчиком, в районе пересечения Сибирского тракта с Восточной и Декабристов нет парковочного кармана. Бубнов попросил райадминистрацию этот вопрос проработать. А подрядчику он наказал что-то сделать с огромными штырями, которые торчат из земли в газоне.

Еще на одном участке претензии обнаружились у коммерсантов. С завтрашнего дня и до 1 августа мост на 40 лет ВЛКСМ закрывается. По словам Бубнова, компания ЛСР по этому мосту будет возить стройматериалы к объектам Универсиады и переживает, что будут проблемы. Они через вице-мэра попросили закончить побыстрее. На что подрядчик ответил, что по контракту у них именно такие сроки. Кроме того, Алексей Бубнов попросил поставить на тротуарах рядом с мостом дополнительные предупреждения для пешеходов, что из-за ремонта тротуара надо перейти на другую сторону. Они есть не на всех ремонтируемых участках. А глава комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова указала, что на одном из участков подрядчик начал ремонт с середины тротуара. Представитель подрядчика возразил, что такой объем определен контрактом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

На Среднем Урале от коронавируса умерли десять человек. / Бюджет Екатеринбурга за три месяца собрал в два раза больше штрафов, чем было запланировано на год. / В Свердловскую область доставили вахтовиков с нефтяного месторождения, где произошла вспышка Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»