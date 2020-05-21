В Екатеринбурге стартовал сезон ремонта дорог (КАРТА)

В Екатеринбурге начинается сезон ремонта дорог. В этом году в основном все работы будут идти на периферии, но некоторые центральные улицы также будут охвачены. На сегодняшний день работы идут на улицах Луначарского, 40-летия ВЛКСМ и на Сибирском тракте.

Всего в перечень попали почти четыре десятка дорог – при поиске подрядчиков их разбили на четыре контракта. Деньги за ремонты в этом году получат ГУДСР (235 млн по двум контрактам), «Трест Уралтрансспецстрой» (186 млн) и «УралДорТехнологии» (162 млн).

«Новый День» публикует карту дорожных ремонтов летом 2020 года.

Карта дорожных ремонтов – 2020

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

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