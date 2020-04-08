Дорожные ремонты в Екатеринбурге начнутся в мае

Старт дорожных работ в Екатеринбурге запланирован на 15 мая. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, в этом сезоне работы пройдут в основном на периферии. Отремонтируют улицы Бардина, Суходольскую, Бебеля, Сулимова, Завокзальную, продолжится ремонт Шефской. Полный список опубликован на сайте горадминистрации.

Екатеринбург, как и в предыдущие годы, участвует в программе «Безопасные и качественные дороги», контракты уже заключены, ремонтами займутся три компании: ГУДСР, «Трест Уралтрансспецстрой» и «УралДорТехнологии». Последний подрядчик получит 162 миллиона рублей за работы на улицах Шефской, Ильича и Технической. Напомним, эта компания занималась ремонтами дорог Уралмаша и Эльмаша в сезоне-2019. Администрация Екатеринбурга была недовольна тем, как работал подрядчик, – на улице Турбинной затягивались сроки, на Шефской были проблемы с водоотведением, качеством асфальтирования. А когда прошла приемка работ, возмутились общественники – в «Трансперенси Интернешнл – Россия» рассказали, что керны (пробы) рассыпались прямо при приемке. В мэрии, однако, сказали, что с дорогой все в порядке, недостатки устранили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

Стало известно, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом. / Мошенники обходят квартиры и продают старикам перчатки и маски по 2 тысячи рублей. / Из-за неправильно выброшенных одноразовых масок страдают птицы (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»