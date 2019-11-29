Ремонтом Шефской снова займется компания, к которой были претензии мэрии и общественников

Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Екатеринбурге в следующем году. 162 миллиона рублей за работы на улицах Шефская, Ильича и Техническая получит ООО «УралДорТехнологии». Эта же компания занималась ремонтами на дорогах Уралмаша и Эльмаша в сезоне-2019. Администрация Екатеринбурга была недовольна тем, как работал подрядчик – на улице Турбинной затягивались сроки, на Шефской были проблемы с водоотведением, качеством асфальтирования. А когда прошла приемка работ, возмутились общественники – в «Трансперенси Интернешнл – Россия» рассказали, что керны рассыпались прямо при приемке. В мэрии, однако, сказали, что с дорогой все в порядке, недостатки устранили.

Еще один контракт – на 189 миллионов – получило ООО ГУДСР, они будут ремонтировать улицы Белореченская, Бардина, Луначарского и Фучика. Добавим, аукционы прошли еще по двум лотам: в одном случае это дороги на 40-летия ВЛКСМ, Советская, Армавирская, Завокзальная, Сулимова, в другом речь идет об улицах Готвальда, Бебеля, Светлореченской. Однако определение поставщика в этих случаях приостановлено по требованию УФАС по Свердловской области. ООО «КС-Строй» (Алтайский край) пожаловалось на администрацию, коммерсанты считают, что документация составлена так, чтобы помешать свободной конкуренции. Отметим, эта же компания блокировала аукционы, которые проходили весной этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.19

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