26 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на максимальные 100 баллов

Сегодня стали известны итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился 6 июля. Из более 10 тысяч свердловчан, сдававших в первый день, максимальные 100 баллов получили 26 человек, еще 3 336 – набрали 80 баллов и более. Но есть и те, кто не набрал даже 36 баллов.

В этом году из-за коронавирусных ограничений сдача русского языка проходила в течение двух дней: 6 июля в пункты проведения ЕГЭ пришли более 10 тысяч выпускников этого и прошлых лет, еще около 8 тысяч сдавали 7 июля. Это было сделано для того, чтобы разделить потоки единовременно сдающих экзамены и не допустить скопления людей. Сегодня стали известны результаты первого дня.

«26 человек получили максимальный результат 100 баллов, 3 336 человек набрали 80 баллов и выше. Минимальную границу – 36 баллов – не преодолели 37 человек (0,36 %)», – сообщили в министерстве образования и молодежной политике Свердловской области.

Результаты за 7 июля станут известны завтра.

На этой неделе основной период сдачи выпускных экзаменов закончится. Сегодня школьники сдают ЕГЭ по биологии и письменной части иностранных языков, 22 и 23 июля – устные иностранные языки. Затем стартуют резервные дни. 24 июля – по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 25 июля – по всем предметам. Дополнительный период пройдет с 3 по 8 августа.

В этом году в резервный и дополнительный период будут сдавать ЕГЭ в том числе дети, которых не пустили в пункт проведения экзаменов из-за повышенной температуры. Это новшество текущего года – измерение температуры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, 3 июля до ЕГЭ не допустили пятерых выпускников, 6 июля – 19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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