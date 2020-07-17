Свердловские выпускники получили первые результаты ЕГЭ: каждый пятый – «высокобалльник»

Сегодня выпускники этого и прошлых лет, первыми сдававшие ЕГЭ по информатике и литературе, получили результаты. Каждый пятый набрал более 80 баллов. Следующие результаты – по русскому языку – станут известны 20 июля. Напомним, первый ЕГЭ в этом году прошел 3 июля. 5 500 выпускников этого и прошлых лет сдали географию, литературу и информатику. Результаты экзамена стали известно сегодня, они загружены в личные кабинеты каждого участника.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в целом выпускники успешно справились с заданиями. По информатике более 20% сдававших набрали свыше 80 баллов. Аналогичный результат – по литературе – высокобалльниками стали 24% человек. :По географии высокий балл получили более 17% выпускников. Следующими будут опубликованы результаты по самому массовому экзамену – по русскому языку, который выпускники сдавали 6 и 7 июля. Их огласят 20 июля.

Добавим, что на следующей неделе основной период сдачи выпускных экзаменов закончится. В понедельник, 20 июля, пройдет ЕГЭ по биологии и письменной части иностранных языков, 22 и 23 июля – устные иностранные языки. Затем стартуют резервные дни. 24 июля – по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 25 июля – по всем предметам. Дополнительный период пройдет с 3 по 8 августа.

В этом году в резервный и дополнительный период будут сдавать ЕГЭ в том числе дети, которых не пустили в пункт проведения экзаменов из-за повышенной температуры. Это новшество текущего года – измерение температуры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, 3 июля до ЕГЭ не допустили пятерых выпусников, 6 июля – 19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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