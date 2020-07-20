За период аномальной жары тепловой удар получили 42 екатеринбуржца

За время аномальной жары в Екатеринбурге в период с 6 по 19 июля диагноз «тепловой удар» был поставлен 42 екатеринбуржцам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, 22 пострадавших – мужчины, 20 – женщины.

Чаще всего (15 раз) медиков по причине теплового удара вызывали к пациентам 31-45 лет, на втором месте – возрастная группа от 19 до 30 лет (11 человек). Лица 46-55 лет пострадали от жары три раза, 56-70 лет – четыре раза, 71-90 лет – шесть раз. Меньше всего пострадали дети: младше 7 лет – два случая, от 8 до 18 лет – один.

В 15 случаях медиков вызывали к пациентам на дом, в шести – на рабочее место, еще в шести – в общественные места.

Отказались от госпитализации 18 человек, 11 – госпитализированы, причем четыре вызова сопровождались обмороком. Еще у 13 пациентов, осмотренных врачами скорой помощи, показаний для госпитализации не было.

Напомним, до вчерашнего дня в Свердловской области почти две недели стояла аномальная жара – в Екатеринбурге воздух прогревался до +39.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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